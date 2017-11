Mit Hybridtechnik kann man selbst einen großen Van dazu bringen, Kraftstoff zu sparen. Der Toyota Prius Plus 1.8 Hybrid ist der derzeit sparsamste Benziner unter den großen Vans. Und deshalb auch bei Taxiunternehmen so beliebt. Denn im Stopp and Go kann die Hybridtechnik ihre Vorteile am besten ausspielen. Wer den Gasfuß zügelt, kann mit dem Toyota durchaus den Normwert von 4,1 Liter/100 Kilometer schaffen.



