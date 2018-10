Per Cloud den Fahrzeugpool steuern

Es muss keine Hardware in die Autos eingebaut werden, weder Blackbox noch OBD-Stecker. Die Fahrer brauchen nur die Square-Trip-Fleet-App auf ihrem Smartphone zu installieren. Firmen sehen darüber jederzeit, wo freie Fahrzeuge zur Verfügung stehen oder wo die Fahrer gerade unterwegs sind, um beispielsweise Routen kurzfristig zu ändern oder mittels Reporting langfristig zu optimieren. Square Trip Fleet erstellt zudem automatisch ein Fahrtenbuch für jedes Fahrzeug. So kann die Privatnutzung von Dienstwagen leichter versteuert werden.

