Jaguar XE (2019) in Genf

Jaguar XE (2019) in Genf Überarbeitete Mittelklasselimousine

Peugeot 208 (2019) in Genf

Peugeot 208 (2019) in Genf Neuer Kleinwagen aus Frankreich

Peugeot 208 (2019) in Genf

Bei den Antrieben kündigen die Koreaner einen komplett neuen 1,5-Liter-Turbobenziner sowie einen überarbeiteten 1,6-Liter-Diesel an. Beide Motoren sind fit für die Abgasnorm Euro 6d. Darüber hinaus will Ssangyong vermutlich im nächsten Jahr eine rein elektrisch angetriebene Version des Korando bringen. Einen Marktstarttermin für die konventionell angetriebenen Versionen wurde noch nicht genannt, ebenfalls noch nicht der Preis. Doch vermutlich wird sich die Neuauflage am Niveau des aktuellen Korando orientieren, der ab 16.806 Euro netto zu haben ist.

Während das Blechkleid des aktuellen Korando weiche und runde Linien prägen, gibt sich sein Nachfolger deutlich kantiger. Charakterlinien in der Front und den Flanken sorgen zusammen mit einem neuen Design von Kühlergrill und Scheinwerfern für ein insgesamt dynamischeres Erscheinungsbild. Innen soll die Neuauflage mehr Kopf- und Beinfreiheit als bisher bieten. Zudem versprechen die Koreaner im Interieur mehr Premiumambiente und Technikflair. Für letzteres sollen unter anderem zwei Displays sorgen: Neben einem 9-Zoll-Touchscreen für das Infotainmentsystem gibt es außerdem ein 10,25-Farbdisplay hinterm Lenkrad.

Ssangyong Korando (2019) in Genf Tiguan-Konkurrent aus Korea

Who is Who Pkw