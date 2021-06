Äußerlich ist der Tivoli Grand um 4 Zentimeter auf 4,48 Meter Länge gewachsen, zudem hat er neue Front- und Heckschürzen erhalten. Die Scheinwerfer leuchten nun optional in LED-Technik. Zwischen den Leuchten gibt es eine Chromspange, die das Logo trägt. Der Grand trägt oben jetzt auch eine Dachreling.

Optisch hat Ssangyong den Tivoli Grand als robustes Auto in Szene gesetzt.

Seinen 2019 eingestellten XLV bietet Ssangyong ab August zu Preisen ab rund 15.100 Euro netto in einer überarbeiteten Version unter dem neuen Modellnamen Tivoli Grand an. Optisch haben sich lediglich Details geändert, technisch hat sich hingegen mehr getan.

Nach gut zwei Jahren Abwesenheit bietet Ssangyong den XLV unter neuer Modellbezeichnung an. Doch nicht nur der Name hat sich geändert.

