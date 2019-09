Die Preisliste startet bei 13.780 Euro netto. Zur Ausstattung zählt in der Basisvariante "Crystal" unter anderem ein Notbremssystem. Ab der nächsten Stufe ("Amber") sind dann Klimaanlage und Audiosystem an Bord, die Linie "Quartz" wartet mit Navigation und Sitzheizung auf, die Ausführung "Onyx" mit Kunstledersitzen und das Top-Modell "Sapphire" mit LED-Licht und digitalen Instrumenten.

Mit aufgefrischtem Design und neuen Antrieben geht der Ssangyong Tivoli in die zweite Lebenshälfte. Der kleine Crossover trägt eine modifizierte Front und neu gestaltete Rücklichter, innen gibt es nun optional eine digitale Instrumententafel an Stelle der analogen Uhren. Die zuletzt angebotenen Saugbenziner fliegen aus dem Programm und werden durch einen 1,5-Liter-Turbomotor mit 163 PS ersetzt. Der bekannte 1,6-Liter-Diesel wurde überarbeitet und leistet nun 136 PS. Zur Kraftübertragung stehen ein manuelles Getriebe und eine Wandlerautomatik, jeweils mit sechs Übersetzungsstufen zur Wahl. Alle Antriebskombinationen sind mit Allrad- oder Frontantrieb kombinierbar.

