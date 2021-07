Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021) Preise und Daten großer E-Autos

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Für viele der 750 Mitarbeiter war es wie ein Sechser im Lotto, als ihnen die Stadtwerke Neumünster (SWN) im vergangenen Jahr ein äußerst attraktives Angebot machten: Sie konnten für den Privatgebrauch einen oder mehrere VW e-Up im Komplett­paket mit Versicherung und Wartungsvertrag für rund 70 Euro monatlich leasen, kostenfreies Laden an einer der 140 SWN-Ladepunkte inklusive. Einzige Voraussetzungen: Mindestalter 18 Jahre, Führerschein, Festanstellung bei SWN. Die Kosten werden direkt über die Lohnabrechnung abgezogen. "Neue Technologien und nachhaltige Mobilität müssen einfach und zu fairen Preisen zugänglich gemacht werden", gab Geschäftsführer Michael Böddeker als Fahrtrichtung vor.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021