Ein Vergleich aller im Zeitraum vom 1.1.2018 bis 30.6.2019 über das Portal abgeschlossenen Verträge ergibt einen Mittelwert von 127,8 PS. Die Regionen in Bayern und Baden-Württemberg führen das Ranking an. Schlusslichter sind Städte und Landkreise im Norden Deutschlands. Kiel (116,7 PS) und die Landkreise Aurich (116,7 PS) und Leer (116,5 PS) markieren das Ende des Rankings.

München hat die PS-stärkste Pkw-Flotte in Deutschland. Die Autos in der bayrischen Landeshauptstadt kommen im Schnitt auf 141,1 PS, wie eine Auswertung von Versicherungsverträgen durch das Vergleichsportal "Check24" ergeben hat. Auf Platz 2 folgt Ingolstadt mit durchschnittlich 140,6 PS. Der Drittplatzierte Landkreis Starnberg liegt mit einem Durchschnittswert von 139,2 PS dicht dahinter.

