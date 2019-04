Stromer in Langzeitmiete testen

Das Energieunternehmen EnBW Energie Baden-Württemberg und Bridgemaker haben gemeinsam Ben Fleet Services gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin soll Fuhrparkmanagern und Flottenbetreibern über ein eigenes Online-Portal Dienstleistungen fürs Fuhrparkmanagement anbieten, beispielsweise Vor-Ort-Reinigung sowie Prüfung, Instandhaltung, Reparatur und Standortwechsel von Fahrzeugen. Alle Leistungen von Ben seien für einzelne Fahrzeuge oder ganze Fuhrparks buchbar. Zu Beginn bietet das Start-up Vor-Ort-Fahrzeugreinigungen und Zustandsdokumentationen im Großraum Berlin an. Weitere Großstädte und Dienstleistungen sollen noch in diesem Jahr folgen.

