"Die Wartezeit kostet sowohl Händler als auch Kunden bares Geld. Die zuständige kommunale Politik muss dringend tätig werden und diesen Zustand beenden", fordern ZDK und IG Metall. Aufgrund der langen Bearbeitungszeiten müssten verkaufte Fahrzeuge durch den Händler zwischenfinanziert werden, so die Verbände. Je nach Preis und Anzahl der Fahrzeuge stelle das für den Handel ein erhebliches Problem dar.

Stau in der Zulassungsstelle

Auslieferung Firmenwagen Stau in der Zulassungsstelle

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw