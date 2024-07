Stellantis bringt Leapmotor auf den Markt Günstige Alternative für Flotten

Die neue Stellantis-Marke Leapmotor startet im Herbst 2024 mit einem Modell in Deutschland. Spätestens ab Oktober soll der in Polen produzierte Elektro-Kleinstwagen T03 bei ausgewählten Händlern erhältlich sein, Ende des Jahres könnte dann das Mittelklasse-SUV C10 zumindest Premiere feiern, bevor es wohl ab 2025 ausgeliefert wird. Anders als das Einstiegsmodell wird das große E-Auto zunächst noch in China gefertigt und importiert, sodass es von den Strafzöllen der EU betroffen sein dürfte.

„Elektroangebot preislich nach unten ausbauen“

„Mit dem Leapmotor T03 wollen wir unser Elektroangebot auch preislich nach unten weiter ausbauen“, erklärt Lars Bialkowski, Deutschland-Chef von Stellantis. Genaue Preise für den Fünftürer mit rund 265 Kilometern Reichweite wollte er noch nicht nennen, ein Start deutlich unterhalb des mindestens 19.580 Euro netto teuren Konzernbruders Citroën e-C3 ist aber wahrscheinlich.

Foto: Stellantis Lars Bialkowski, Geschäftsführer Stellantis Deutschland.

Vertrieb über das Händlernetz von Stellantis

Der Vertrieb der neuen Leapmotor-Modelle soll über das weit verzweigte Händlernetz des Konzerns laufen. Bewerben konnten sich Betriebe aller Marken, spezielle Vorgaben gab es nicht. Das Interesse aus der Händlerschaft bezeichnet Bialkowski als groß. „Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir mit der Standortwahl, die wir in Abstimmung mit unseren Händlern getroffen haben, an den richtigen Punkten in Deutschland vertreten sein werden.“ Genauere Angaben zur Zahl der Betriebe könnten in Kürze veröffentlicht werden.

Leapmotor profitiert vom großen Händlernetz

Stellantis ist seit vergangenem Herbst an dem chinesischen Autohersteller Leapmotor beteiligt. Das Europa-Geschäft liegt in Händen eines eigens gegründeten Joint-Ventures, an dem Stellantis die Mehrheit hält. Leapmotor profitiert in diesem Zusammenhang von dem großen Händlernetz seines Partners, sodass das bei anderen chinesischen Herstellern schwerwiegende Vertriebsproblem schon vorab gelöst ist. „Wir können sofort Marketing und Vertrieb starten. Auch wir benötigen Anlaufphasen, etwa um unsere Verkäufer zu schulen – aber das ist schnell erledigt.“ Eine Kannibalisierung der anderen Marken der Gruppe befürchtet Bialkowski nicht. „Wir haben in den vergangenen Monaten bewiesen, dass wir primär unserem echten Wettbewerb Volumen abgenommen haben. Und den Trend wollen wir konsequent fortführen.“