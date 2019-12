Fahrverbote in Stuttgart (Update)

Fahrverbote in Stuttgart (Update) Trifft es bald den Lieferverkehr?

Höhere Bußgelder bis 100 Euro soll es für unberechtigtes Parken auf Geh- und Radwegen sowie Halten auf Schutzstreifen oder in zweiter Reihe geben. Dazu gibt’s einen Punkt bei schwereren Verstößen mit Behinderung, Gefährdung oder Sachbeschädigung. Neben verbotswidrigem Halten in zweiter Reihe und auf Fahrradschutzstreifen betrifft das auch Parken von Fahrzeugen auf Geh- oder Radwegen länger als eine Stunde.

Reifen sollen künftig besser sichtbar und genauer gekennzeichnet werden. Das 2012 eingeführte EU-Reifenlabel wird im Design an das EU-Energielabel angeglichen. Die EU erhofft sich, dass damit EU-Bürgern der Umstieg auf die energieeffizientesten Reifen erleichtert wird.

In Neuwagen eingebaute Radios müssen ab dem 21. Dezember 2020 digitale Hörfunk-Frequenzen des Standards DAB+ empfangen und wiedergeben können. Die Digital-Pflicht gilt auch für stationäre Radiogeräte. So können Rundfunkprogramme ihre Angebote bei gleicher Frequenzzahl vervielfältigen, Zusatzinfos senden und bessere Empfangsqualität bieten.

Fotografiert jemand bei einem unbefugt Unfall Opfer, drohen bis zu zwei Jahre Gefängnis. Das Verbot der Weitergabe von Fotos und Videos über unsoziale Netzwerke soll den Persönlichkeitsschutz bei Bildaufnahmen ausweiten. Nach Zustimmung des Bundestages soll das Gesetz noch im Jahresverlauf 2020 in Kraft treten.

Straßenverkehr 2020 Was sich für sich für Autofahrer ändert

Who is Who Pkw