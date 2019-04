Vispiron Carsync kauft Mobility First

Vispiron Carsync kauft Mobility First Mehr Mittelstandslösungen

Zahlreiche Hersteller verknüpfen ihre Umwelt- oder Eintauschprämien mit dem Kauf eines neuen Diesel-Pkw sowie zusätzlichen Verkaufsprämien. Vermutlich wolle man durch die Preisnachlässe für Diesel-Neuwagen das weitere Ansteigen der CO2-Werte beim Flottenverbrauch abbremsen, um Strafzahlungen bei der EU zu vermeiden, so CAR-Leiter Ferdinand Dudenhöffer. Allgemein bezeichnet der Experte das Rabattniveau auf dem deutschen Neuwagenmarkt weiterhin als hoch. Der von seinem Institut monatlich veröffentlichte Rabattindex ist von 152 Punkten im Februar auf 153 Punkte gestiegen.

Die Erholung des deutschen Dieselautomarkts ist vor allem auf hohe Rabatte der Hersteller zurückzuführen. Vor allem bei VW hätten zuletzt hohe Nachlässe die Nachfrage angekurbelt, wie aus der regelmäßigen Rabattstudie des Center Automotive Research (CAR) an der Universität Duisburg-Essen hervorgeht. Demnach werden Golf-Neuwagen mit Dieselmotor bei Vermittlern im Internet mit bis zu 28,8 Prozent Preisvorteil angeboten. Bei den Benzinermodellen wird lediglich um 14,7 Prozent vom Listenpreis abgerückt.

