VW will Abwrackprämie

VW will Abwrackprämie Staat soll Absatz ankurbeln

E-Transporter in Europa

E-Transporter in Europa Zulassungen steigen langsam

Je länger die Autobauer mit dem Startschuss für die Corona-Rabattrunde warten, umso höher werden in den nächsten Monaten die Rabatte ausfallen.

"Entweder die Autobauer sitzen CordVid19 im deutschen Automarkt in aller Ruhe aus oder man wartet auf den Prämien-Impuls aus Berlin", vermutet Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer. Der Interessenverband VDA hat sich bereits in Berlin dafür eingesetzt, staatliche Prämien für die Autoindustrie auszuloben. Für Autokäufer bedeute das, dass sich Warten auf jeden Fall lohne, so der Experte.

Die Corona-Krise sorgt bislang nicht für steigende Neuwagen-Rabatte. Trotz des Absatzeinbruchs im Zuge des Lockdowns verzichten die Autohersteller bislang auf umfassende Verkaufs-Förderprogramme, wie das Center Automotive Research (CAR) im Rahmen seiner monatlichen Rabattstudie ermittelt hat. Im April gab es im Schnitt lediglich 12,9 Prozent Nachlass in Form von Sonderaktionen der Hersteller; vor einem Jahr waren es noch 16,4 Prozent. Auch die direkten Händlerrabatte lagen mit 18,8 Prozent unter dem Vorjahreswert von 19,7 Prozent.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw