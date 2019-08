Pilotprojekt in Stuttgart

Auf den nächsten Rängen folgen Jaguar, Nio, Tesla, Volvo, Land Rover, Porsche und Rolls-Royce auf Platz 10. Erstmals unter den Top 5 konnte sich die chinesische Marke Nio platzieren. Sie punktet mit Innovationen im ES8, darunter ein Batterie-Wechselkonzept oder eine Stimmungserkennung in Serie. Auch Jaguar und Rolls-Royce konnten sich im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Verluste mussten Tesla und Lexus verbuchen. Tesla rutscht von Platz 4 auf 6 ab, Lexus von Platz 5 auf 14.

Audi Q8, A6 und e-tron sind beim zweitplatzierten Audi die wichtigsten Innovationsträger. Das elektrische SUV führt dabei mit 18 Neuheiten die Audi-Liste an. Dazu zählen unter anderem virtuelle Außenspiegel oder das E-Antriebssystem, dessen Batterie als erstes Serienfahrzeug mit bis zu 150 kW geladen werden kann.

Bei Mercedes entfallen 70 Prozent der Innovationen auf die drei Baureihen A-Klasse, B-Klasse und GLE. Die Studie führt die Benutzerschnittstelle MBUX mit erweiterter Sprachsteuerung und Augmented Reality Navigation, das lernende Bedienkonzept "Prediction Features", das Navigations-Adresssystem "what3words", Ausstiegs-Warnsysteme oder der "Energizing Coach" im GLE an.

Die deutschen Hersteller Mercedes, Audi und BMW führen nach einer Studie des Center of Automotive Management (CAM) das Ranking der innovationsstärksten Premiumhersteller an. Sie konnten unter anderem durch ihre geschickte Baukastenstrategie überzeugen. Allerdings sieht das CAM noch Nachholbedarf beim Thema Elektromobilität (BEV). Hier führen Hersteller wie Tesla oder chinesische Anbieter.

