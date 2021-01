Derzeit laden die meisten E-Autofahrer in Europa Zuhause. 73 Prozent der knapp 500 befragten E-Auto-Nutzer antworteten so bei einer Marktforschung des Anbieters für Ladelösungen EVBox, die von Ipsos durchgeführt wurde. Knapp ein Drittel von ihnen bemängelt, dass es am Arbeitsplatz nicht genügend Lademöglichkeiten gäbe und ein Fünftel wünscht sich für die Zukunft mehr Schnelllademöglichkeiten an der Arbeitsstätte.

Weiterhin wünschen sich viele Mitarbeiter, dass ihr Unternehmen ihnen zumindest die Möglichkeit geben sollte, ein elektrifiziertes Fahrzeug als Dienstwagen zu fahren. Insgesamt knapp die Hälfte der Studienteilnehmer würden gern für ein solches Unternehmen arbeiten, während in nur knapp 20 Prozent der befragten Arbeitsverhältnisse eine entsprechende Option existiert. "Die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur am Arbeitsplatz ist ein entscheidender Faktor zur Beschleunigung der Einführung von Elektromobilität in Europa. Es ist ermutigend zu sehen, dass in Deutschland und in vielen weiteren Ländern mehr Anreize sowohl für EV-Fahrer als auch für Unternehmen gesetzt werden. Das wird dazu beitragen, dass nachhaltiger Transport auf dem gesamten Kontinent Realität wird", sagt Hermann Winkler, verantwortlich bei EVBox für die deutschsprachigen Märkte, dazu.