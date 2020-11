Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Elektroautos in Deutschland 2020/2021 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Subarus Kompaktmodell Impreza erhält fürs Modelljahr 2021 einige Updates. So gehören beim 150 starken e-Boxer (2.0ie) nun eine adaptive Getriebesteuerung sowie ein schlüsselloser Zugang zur Basisausstattung. Außerdem erweitert Subaru die Außenlack-Farbpalette sowohl für den 1,6-Liter-Boxer mit 114 PS wie auch für den e-Boxer.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings