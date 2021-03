In Sachen Sicherheit bietet der Mittelklassekombi unter anderem ein Notbremssystem vorne und hinten, ein Totwinkel- und ein Spurhalteassistent sowie einen Querverkehrswarner. Wie gehabt nutzen die Japaner für die Umfeldüberwachung vor allem eine Windschutzscheibenkamera, die nun aber einen größeren Arbeitsbereich abdecken soll.

Bekannter Look, neue Technik: Subaru stellt den Outback auf eine neue Plattform, bleibt optisch und konzeptionell aber dem bekannten Stil treu. Der Offroad-Kombi startet im Mai in zwei Varianten, Allradantrieb und Boxermotor bleiben Standard.

In den USA ist der neue Subaru Outback schon seit vergangenem Jahr auf dem Markt. Nun kommt er auch zu uns.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021