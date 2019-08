Das Kompaktklasse-SUV Tucson wird durch die Hybrid-Aktion um 4.000 Euro günstiger und steht in der mittleren Ausstattung Trend ab 22.650 Euro beim Händler. Sein 1,6-Liter Motor leistet 116 PS und wird durch einen 48-Volt-Mildhybrid unterstützt. Der Normverbrauch liegt bei 4,4 Litern. Alternativ gibt es den Tucson rabattiert auch mit 48-Volt-System und einem 1,6- oder 2,0-Liter-Diesel mit 116-, 136- oder 185 PS in der höherwertigen Style-Version ab 24.750 Euro (116 PS), 25.750 Euro (136 PS) und 27.350 Euro (185 PS).

Vom Staat gibt es nur Subventionen für Elektroautos und Plug-in Hybride. Normale Hybride ohne Steckdosenanschluss gehen leer aus. Jetzt nimmt Hyundai die Preisschere selbst in die Hand.

