E-Autos in Europa

E-Autos in Europa Volvo ganz vorne

Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten kompakten SUV

Neuzulassungen in Corona-Zeiten

Neuzulassungen in Corona-Zeiten Die Gewinner der Krise

Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Neuzulassungen in Corona-Zeiten

Die Corona-Krise beschleunigt den SUV-Boom in den USA. Für 2021 rechnet das Beratungsinstituts Inovev mit einem Marktanteil von 75 Prozent für die Crossover, Pick-ups und Geländewagen. Im laufenden Jahr beträgt die Quote bereits 73 Prozent. Grund für den beschleunigten Siegeszug der schweren Autos ist nicht zuletzt die durch Corona weltweit geschwächte Neuwagen-Nachfrage. Viele Hersteller konzentrieren sich aufgrund der wirtschaftlichen Situation noch stärker als vor der Pandemie geplant auf ihre gefragtesten und profitabelsten Modelle – eben SUV und Pick-ups. Klassische Limousinen und Vans werden im Gegenzug aus dem Programm genommen.

In Europa ist aktuell rund jeder dritte Neuwagen ein SUV. In den USA könnte der Anteil der Crossover und Geländewagen 2021 bereits auf 75 Prozent steigen.

SUV-Boom in den USA Corona verdrängt die Limousine

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw