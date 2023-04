SUV-Käufer Senioren in der Mehrheit

Ältere Autofahrer bevorzugen SUV, Eltern weniger und diese sind besser als ihr Ruf: Eine Auswertung von Kfz-Versicherungsabschlüssen, die über das Vergleichsportal Verivox getätigt wurden, ergab, dass der SUV-Anteil bei Senioren im Alter von 70 bis 79 Jahre 60 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Bereits bei den über 50-Jährigen übertrifft die Beliebtheit der SUV den Schnitt um 14 Prozent, bei der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen sind es 44 Prozent. Erst bei den über 80-Jährigen nimmt die SUV-Quote wieder ab (plus 32 %). Im Schnitt sind Fahrzeuge der älteren Besitzer 7 Jahren alt und damit deutlich jünger als alle anderen Fahrzeuge (12,6 Jahre).

Aus den Daten der Verivox-Auswertung lässt sich zudem der schlechte Ruf von sogenannten Helikopter-Eltern mit SUV vor Schulen und Kindergärten nicht verifizieren. Bei Erziehungsberechtigten mit mindestens einem Kind unter 17 Jahren kommt der SUV-Anteil auf 23 Prozent. SUV werden zudem eher von Bewohnern von Flächen- als von Stadtstaaten goutiert. So sind SUV in Bremen um 24 Prozent weniger vertreten als im Schnitt, in Hamburg sind es 9 Prozent und in Berlin 6 Prozent weniger. Dagegen übertrifft die SUV-Quote in Thüringen den Gesamtschnitt um 25 Prozent, in Brandenburg um 13 Prozent und in Mecklenburg-Vorpommern um 10 Prozent.