Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten Kleinwagen

Neben den klassischen Limousinen verloren zuletzt auch Steilheckmodelle und Kombis an Bedeutung. Bei den Fünftürern im Stil von Golf und Co. sanken die Neuzulassungen 2019 um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 9,25 Millionen Einheiten. Die Kombiverkäufe sanken um 7 Prozent auf 2,33 Millionen Einheiten, vornehmlich in Europa.

Wichtigster Limousinenmarkt war China, wo 51 Prozent der weltweit verkauften Fahrzeuge zugelassen wurden. Rang zwei ging mit 22 Prozent an Nordamerika, auf Europa entfielen nur 6 Prozent der Verkäufe. Größter Limousinenhersteller war Volkswagen; die Wolfsburger kamen vor allem mit China-Modellen auf einen Weltmarktanteil von 18 Prozent. Toyota (13 Prozent) und Hyundai- Kia (11 Prozent) folgten mit deutlichem Abstand.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw