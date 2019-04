Technische Details wurden dabei nicht verraten. Doch wie der Polestar 2 wird auch der elektrische XC40 auf der CMA-Plattform aufsetzen und sich deshalb vermutlich die elektrische Antriebstechnik mit diesem teilen. In der Topversion verfügt die Polestar-Limousine über zwei E-Motoren mit insgesamt 408 PS sowie eine 78-kWh-Batterie für gut 500 Kilometer Reichweite.

Noch in diesem Jahr wird Volvo das Kompakt-SUV XC40 in einer batterieelektrischen Antriebsvariante präsentieren. Bereits 2020 soll der Stromer zusätzlich zum "2" der Volvo-Tochter Polestar auf den Markt kommen. Dies hat der schwedische Hersteller im Gespräch mit Automotive News Europe angekündigt.

Bislang bietet Volvo den XC 40 nur mit Diesel- und Benzinmotoren an. Noch in diesem Jahr sollen elektrifizierte Varianten folgen.

