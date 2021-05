Was die zweite Generation kann

Mercedes e-Sprinter (2023) Was die zweite Generation kann

Der Jimny verfügt nur noch über die zwei Vordersitze. Ein metallenes Trenngitter trennt den Bereich zum 863 großen Kofferraum ab. Für den Vortrieb sorgt der bekannte 1,5-Liter-Benziner mit 102 PS. Den Durchschnittsverbrauch gibt Suzuki mit 7,7 Litern an. Die Kraftübertragung erfolgt über ein manuelles Fünfganggetriebe. Allrad mit Geländeuntersetzung ist Standard. Zur Serienausstattung zählen unter anderem Klimaanlage, Sitzheizung sowie Assistenten wie Spurhaltewarnsystem und Verkehrszeichenerkennung. Suzuki rechnet damit, dass es auch beim Jimny Nfz zu langen Lieferzeiten kommt. Grund dafür ist, dass er nur in begrenzter Stückzahl nach Deutschland geliefert wird.

Ab sofort ist der Suzuki Jimny nur noch in einer Nutzfahrzeugvariante erhältlich, die Pkw-Version des kleinen Geländewagens nehmen die Japaner aus dem Programm. Als Nutzfahrzeug unterliegt der Jimny nicht der Abgasnorm Euro 6d. Der 3,56 Meter lange Japaner kostet ab 18.416 Euro netto.

Not macht erfinderisch. Da der Jimny nicht die strengen Pkw-Abgasnormen erfüllen kann, bringt Suzuki ihn als Nutzfahrzeug.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021