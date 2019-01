Norbert Knebel hatte seit seinem Eintritt in das Unternehmen 2003 bereits mehrere Positionen im Bereich Automobil- und After-Sales inne. Er trug laut Suzuki maßgeblich dazu bei, den nationalen Service, die Qualität und die technischen Abläufe der Geschäftseinheit Automobile voranzutreiben.

Andreas T. Franz ist seit 2004 in verschiedenen leitenden Service- und Aftersales-Positionen bei Suzuki tätig. Zuletzt wurde er 2014 zum Direktor für Aftersales benannt und leitete die strategische Planung des Service-, Qualitäts- und Technikbereichs der Geschäftseinheiten Automobile, Motorräder und Marine im deutschen Markt. Darüber hinaus leitete er das Produktmanagement der drei Geschäftsbereiche. Vor seiner Zeit bei Suzuki arbeitete er für Kia Deutschland und Mitsubishi Europe.

"Andreas Franz ist ein hochtalentierter Manager mit einem ausgezeichneten Gespür für Produkte, Service und Qualität. Er ist eine ausgewiesene Führungskraft mit umfassender Erfahrung in all unseren Geschäftsbereichen. Mit seinen Marketingkenntnissen und seiner ausgeprägten Kundenorientierung ist er genau der Richtige für die neue Aufgabe", sagt Seiichi Maruyama, Geschäftsführer bei Suzuki Deutschland. Zugleich zeigt er sich froh darüber, direkt einen passenden Nachfolger im Aftersales gefunden zu haben. "Norbert Knebel ist bereits seit vielen Jahren bei uns. Wir haben das große Glück, in ihm direkt einen idealen Nachfolger gefunden zu haben", so Maruyama.

