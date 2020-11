Bis auf die Herstellerlogos ist der Suzuki Swace mit dem Toyota Corolla Touring Sports identisch. Suzuki nutzt die Technik des Wettbewerbers zur Verbreiterung des eigenen Portfolios und vor allem zur Verbesserung seiner CO2-Bilanz – eine Strategie, die das Unternehmen bereits bei dem auf dem RAV4 basierenden Across anwendet. Bei Toyota gibt es das entsprechende Corolla-Modell aktuell ab 24.959 Euro.

