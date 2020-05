Der Telematikdienstleister Tacho Plus Fleet Solutions erweitert seine bisherige Führerscheinkontrolle um eine mobile Kontrollmöglichkeit per App. Dazu integriert das Unternehmen die SBS Fleet App. Voraussetzung ist auch hier das RFID-Siegel, das die Mitarbeiter auf ihre Führerscheine kleben müssen. Über die Schnittstelle lässt sich das Siegel jetzt mobil über ein NFCfähiges Smartphone oder Tablet einlesen. Die App ist auf deutsch, polnisch, tschechisch, bulgarisch und rumänisch verfügbar.

Der Telematikdienstleister Tacho Plus Fleet Solutions bietet jetzt eine mobile Führerscheinkontrolle per Smartphone und Tablet an.

Tacho Plus Fleet Solutions Führerscheinkontrolle per App

