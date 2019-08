An Autobahntankstellen ist Kraftstoff im Schnitt 20 Cent teurer als an anderen Zapfsäulen. Das hat der ADAC bei einer Preisanalyse im Sommer an 14.000 deutschen Tankstellen ermittelt. Der Liter Super E10 kostete an Raststätten durchschnittlich 21,4 Cent mehr als abseits der Schnellstraße, beim Diesel lag die Differenz bei 23,8 Cent. Eine 50-Liter-Tankfüllung kann so zwischen knapp 11 und knapp 12 Euro teurer ausfallen.

Schon hinter der Autobahnausfahrt wird der Sprit billiger. In zwei Kilometern Umkreis liegt er nur noch 2 Cent höher als im übrigen Netz.