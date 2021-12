Nach der ersten Registrierung dauert es etwa 15 Minuten, bis die Funktion aktiviert ist. Danach kann man einfach in der App die Tankstelle anklicken, die Säulennummer eingeben, den gewünschten Betrag festlegen und lostanken. Nach dem Tankvorgang quittiert die App den erfolgreichen Zahlvorgang, die Rechnung folgt per E-Mail.

Mit der Integration der Logpay-Zahlungsmethode wurde auch die restliche App optisch überarbeitet. Nutzer sollen schnell erkennen können, ob mit der App an einer Tankstelle bezahlt werden kann. Für die Rechnungsstellung erfasst die App anfangs einmalig die persönlichen Informationen, als Zahlungsmittel kann man giropay oder Kreditkarten von American Express, Mastercard oder Visa hinterlegen.

Bisher konnten Nutzer der App Clever-Tanken vor allem die günstigsten Spritpreise in ihrer Region finden. Jetzt erweitern die App-Betreiber den Funktionsumfang der Smartphone-App. Über eine Kooperation mit dem Mobilitätsdienstleister Logpay (Tochter von VW Financial Services) kann man jetzt auch direkt über die Preisvergleichs-App den Tankvorgang bezahlen. Der Clever-Pay genannte Dienst steht deutschlandweit vorerst an rund 450 Tankstellen zur Verfügung. Das Akzeptanznetzes soll weiter ausgebaut werden.

