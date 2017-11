Am 16. November 2017 wurde der digitale Datenmarktplatz Caruso freigeschaltet. Auf der Plattform sollen sich Unternehmen der Automobilbranche mit anderen verknüpfen und so das eigene Geschäftsmodell optimieren oder neue Geschäftsmodelle entwickeln. In einem ersten Schritt bietet TecAlliance jetzt seine Repair and Maintenance Informationen (RMI) über Caruso an. Diese können über den Caruso Marketplace in Zukunft auch einzeln über die TecAlliance Fahrzeug-ID erworben werden und sind damit auch für kleinere Unternehmen leicht zugänglich. Auch firmenauto nutzt die Daten von TecAlliance, um Wartungs- und Reparaturkosten von Flottenfahrzeugen zu veröffentlichen.

Die Daten von TecAlliance umfassen beispielsweise Informationen aus technischen Handbüchern und Merkblättern, Einstelldaten, Schaltpläne und Diagnose-Informationen. Sie helfen anderen Unternehmen, neue Dienstleistungen, Services und Apps im vernetzten Automotive Aftermarket zu entwickeln. Besonders für Anbieter von Telematics-Services, Flottenmanager, Leasingunternehmen, Werkstätten oder Teilehändler bieten diese Daten einen großen Mehrwert: Caruso verknüpft die Daten verschiedenster Anbieter miteinander. Je mehr Anbieter auf dem Marktplatz vertreten sind, desto vielfältiger die Möglichkeiten für die Nutzer. Der Datenkonsument kann zwischen verschiedenen Anbietern, Angeboten oder Kombinationen daraus auswählen und so die optimalen Daten für seinen Anwendungsfall erhalten. Ein Flottenmanager kann beispielsweise Daten für seinen kompletten Fuhrpark beziehen, ohne sich nur auf einen Anbieter festlegen zu müssen. Als ein erstes Anwendungsbeispiel werden über den ausgelesenen Kilometerstand innerhalb des vorgesehenen Wartungsintervalls eines Fahrzeuges alle notwendigen Wartungsinformationen ermittelt und automatisch über die Caruso-Plattform an alle berechtigten Parteien weitergeleitet. Das kann z. B. die Werkstatt sein, die daraufhin einen Termin vergibt und gleichzeitig beim Teilehändler die expliziten Teile bestellt. Zukünftig könnten auch Versicherungen über den Datenmarktplatz etwaige Kaskofälle, die während der Inspektion auffallen, nach Zustimmung des Fahrers direkt mit der Werkstatt abwickeln. Neben dieser Flexibilität profitieren Nutzer von Caruso auch davon, dass TecAlliance seine Daten standardisiert und harmonisiert zur Verfügung stellt und länderspezifische Eigenheiten und OEM-Vorschriften berücksichtigt.

TecAlliance nutzt mit Caruso die Möglichkeit eines zusätzlichen Absatzkanals für seine Daten und Dienstleitungen, die kontinuierlich erweitert werden. Die ersten Nutzer dieser RMI-Daten sind der skandinavische Telematics-Dienstleister Abax sowie Werbas, Anbieter von Werkstatt-Software. TecAlliance kündigt an, sein Datenangebot auf Caruso kontinuierlich zu erweitern und als nächstes die Abfrage von Servicedetails wie Teilenummern, Preisempfehlungen und Reparaturzeiten zu integrieren.