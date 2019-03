Wechsel an der Spitze

VW Leasing Wechsel an der Spitze

Dr. Olga Nevska (40) hat die Geschäftsführung der Telekom MobilitySolutions (ehemals DeTeFleetServices) übernommen. Sie folgt auf Hanna Rieke, die innerhalb des Telekom Konzerns wechselte. Die promovierte Wirtschafts- und Rechtswissenschaftlerin arbeitet seit 2009 in verschiedenen Positionen bei der Deutschen Telekom. In den letzten zwei Jahren leitete sie den Bereich Performance Controlling bei T-Systems International. In ihrer neuen Rolle wird Dr. Nevska für die Bereiche Customer Care, Produktion und Logistik, Marketing und Technik verantwortlich sein.

Telekom Mobility Solutions Wechsel in der Geschäftsleitung

