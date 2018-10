Über eine Cloud-basierte Software können die Fahrer Fahrzeuge via Web oder App reservieren und auch per RFID-Chip oder über die App öffnen – der schlüssellose Zugang zum Auto funktioniert hersteller- und leasingunabhängig. So stehen die Autos den Mitarbeitern auch nach Büroschluss noch zur Verfügung. Das Fahrtenbuch wird automatisch mitgeschrieben. Schäden am Auto werden vom Fahrer mit seiner Smartphone-Kamera dokumentiert und verwaltet. Werkstatttermine, Tank- und Parkkarten werden genauso über die Software gemanagt wie Strafzettel und andere Vorfälle. Über das Programm erhält der Fuhrparkleiter in Echtzeit eine detaillierte Auflistung aller wichtigen Fahrzeug- und Flottendaten.

Foto: Azowo Das Azowo-Gründerteam: Andreas Kopf, Peter Jegutzki, Patric Schneider (v.l.).