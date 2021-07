Steuerpolitik in Österreich

Steuerpolitik in Österreich Melkkuh Autofahrer

Reiseschnitt in Europa kaum dreistellig

So schnell reist man auf Autobahnen

So schnell reist man auf Autobahnen Reiseschnitt in Europa kaum dreistellig

Steuerpolitik in Österreich

Reiseschnitt in Europa kaum dreistellig

So schnell reist man auf Autobahnen

Sieben deutsche Großstädte wollen testweise eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h einführen. Mitglieder der "Städteinitiative Tempo 30" sind Aachen, Augsburg, Freiburg, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm. Noch fehlen allerdings die rechtlichen Grundlagen für den Test, die Kommunen hoffen auf eine Änderung der Straßenverkehrsordnung nach der Bundestagswahl. Ziel der Maßnahme ist es, den Verkehr effizienter, sicherer und klimaschonender zu machen. Die Leistungsfähigkeit für den Verkehr werde durch Tempo 30 nicht eingeschränkt, die Aufenthaltsqualität dagegen spürbar erhöht, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Auf einigen Hauptverkehrsstraßen soll den Plänen zufolge weiterhin Tempo 50 möglich sein.

Ein geringeres Tempolimit in den Städten wird seit längerem diskutiert. Sieben Kommunen wollen nun Tatsachen schaffen.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021