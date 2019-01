Während die Politik über ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen streitet, hat das Kraftfahrt-Bundesamt seine Statistiken durchforstet und Zahlen zum Bestand herausgekramt. Genauer: Wieviele Autos könnten denn eigentlich in die wirklich schnellen Regionen vorstoßen? Ergebnis: 14,5 Millionen Pkw beziehungsweise fast jedes dritte Auto auf deutschen Straßen schafft über 200 km/h Spitze. Die meisten liegen allerdings nur knapp darüber, oberhalb von 250 km/h nimmt die Zahl der Fahrzeuge dann rapide ab, lediglich 330.307 Pkw toppen diesen Wert. Am anderen Ende des Geschwindigkeits-Spektrums finden sich 2.747 als Pkw zugelassene Fahrzeuge, die maximal 50 km/h schnell sind. Den im Rahmen der Tempolimit-Diskussion häufig genannten Kompromisswert von 160 km/h erreichen 40 Millionen der insgesamt 46,47 Millionen Autos. Die meisten Autos finden sich in der Vmax-Kategorie zwischen 181 und 190 km/h, insgesamt sind es 7,46 Millionen Stück.

