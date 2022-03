Aktuell befürwortet eine deutliche Mehrheit der deutschen Autofahrer ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Laut der jüngsten Ausgabe der Autostudie der Targobank haben sich 63 Prozent der Befragten für eine Begrenzung ausgesprochen. In den vorangegangenen Jahren war der Anteil der Befürworter in der Autostudie niedriger. 2019 sprachen sich im Rahmen der Studie 57 Prozent dafür aus, 2020 und 2021 waren es 62 beziehungsweise 58 Prozent. Analog hat sich der Anteil derjenigen verringert, die ein Tempolimit ablehnen. 2019 sprachen sich noch 42 Prozent gegen ein solches aus, dieses Jahr waren es 35 Prozent. Auch das Wunschlimit konnten die Befragten angeben. Im Schnitt lag dieses 2019 bei 136 km/h, dieses Jahr waren es 134 km/h.

Ein generelles Tempolimit von 130 km/h wird es unter der Ampelkoalition in Deutschland zwar nicht geben. Die Zahl der Befürworter ist jedoch weiter gestiegen.

