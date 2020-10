Ärger an der Ladesäule

.Dauerparker Ärger an der Ladesäule

Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Elektroautos in Deutschland 2020/2021 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Der Name Plaid bezeichnet ursprünglich in der SciFi-Komödie "Spaceballs" die maximal höchste Raumschiffgeschwindigkeit. Die Stufe "Ludicrous", die Tesla 2016 für ein Tempo-Upgrade des Model S einführte, steht für ein sehr hohes Tempo, welches nur noch von "Plaid" übertroffen wird.

Die Plaid-Version bietet einen dreimotorigen Allradantrieb mit mehr als 1.100 PS, der laut Hersteller einen Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in 2,1 Sekunden sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h erlaubt. Zum Vergleich: Die aktuell schnellste Variante der Baureihe, der Performance, sprintet in 2,5 Sekunden auf 100 und erreicht maximal 265 km/h.

Tesla erweitert das Angebot der 2012 eingeführten Baureihe Model S um die neue Topversion Plaid. Die bereits in Deutschland bestell- und ab Ende 2021 verfügbare Antriebsvariante zeichnet sich durch nochmals bessere Fahrleistungen und eine größere Reichweite aus.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw