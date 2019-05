Elektroautos in Deutschland 2019

Das neueste Tesla-Modell, das Model 3, wird bereits seit der Markteinführung zum Frühjahr in Europa mit einem CCS-Stecker ausgeliefert. Gleichzeitig hat Tesla begonnen, seine Supercharger-Schnelllader mit zusätzlichen, passenden Kabeln auszurüsten. Vorteil der sukzessiven Umrüstung von Flotte und Infrastruktur auf die CCS-Technik ist, dass Tesla-Fahrer auch an Schnelllade-Säulen anderer Anbieter tanken können. Bislang war das mittels eines speziellen Adapters nur an Chademo-Anschlüssen möglich. Diese sind in Europa aber seltener zu finden als CCS-Säulen.

Tesla macht das Stromladen an CCS-Säulen nun auch für weitere Modelle möglich. Ab sofort werden neue Model S und X in Deutschland mit geänderter Ladetechnik und einem Combo-2-Adapter ausgeliefert, der die Nutzung der Ladepunkte von Fremdanbietern ermöglicht. Bislang waren die Fahrzeuge auf die herstellergebundenen Supercharger-Säulen beschränkt. Für ältere Model S und X soll ab Juni eine Nachrüstung angeboten werden; die Kosten belaufen sich auf 420 Euro netto inklusive Adapter. Der Adapter alleine ist für 140 Euro netto zu haben.

Tesla setzt in Europa nun auf den CCS-Ladestandard. Beim Model 3 ist der entsprechende Stecker schon dabei, für andere Modelle gibt es Adapter und Nachrüstungslösungen.

