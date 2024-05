test drive Leipzig E-Mobilität im Test

„Die Veranstaltung ist wirklich klasse“, freut sich Toni Barg vom Landratsamt Mittelsachsen. Beim firmenauto test drive in Leipzig sind 32 Modelle von 20 Herstellern am Start. Gleich nach der Begrüßung durch Bernd Steinfeldt, Leiter Events und Vertrieb vom ETM-Verlag, bildete sich eine Schlange an der Schlüsselausgabe. Schließlich galt es für die Fuhrparkverantwortlichen, die Zeit so gut wie nur möglich zu nutzen, um zahlreiche Testfahrten durchzuführen. So zeigt die große Nachfrage, wie wichtig die Veranstaltungsreihe firmenauto test drive für die Flottenbranche ist. „Das ist eine gute Gelegenheit, die neuesten Modelle unkompliziert an einem Tag zu fahren“, erklärt Stefanie Beyer von Elster Werke. „Mit unseren Erkenntnissen können wir dann auch die Dienstwagen berechtigten Mitarbeiter besser beraten“, ergänzt ihre Kollegin Eillen Kieper.

E-Mobilität in Firmen wird dringender

Immer mehr Firmen stellen die Weichen für eine nachhaltigere Zukunft ihrer Flotten. Und der firmenauto test drive bietet die Change, potenzielle Fahrzeuge auszuprobieren und zu bewerten, ohne die üblichen zeitaufwändigen Besuche bei verschiedenen Autohändlern. Dies beschleunigt den Evaluierungsprozess und hilft bei der Auswahl der besten Fahrzeuge für den Fuhrpark. „Wir haben bereits E-Fahrzeuge in unserem Fuhrpark. Doch beim test drive kann ich weitere Marken intensiver kennenlernen“, sagt Walter Straßburger von der Reiling GmbH.

„Der test drive bietet eine große Vielfalt, die man sonst nicht bekommt – vom Kleinwagen bis zur luxuriösen Oberklasse. Darüber hinaus steht für Fragen auch immer ein Ansprechpartner zu Verfügung“, sagt Peter Lathan von der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau.

Experten über E-Mobilität und Flottenmanagement

Doch der firmenauto test drive kann mehr: In Leipzig bietet das Event darüber hinaus drei Experten-Vorträge zu folgenden Themen:

„Wege zur Digitalisierung im Fuhrparkmanagement“ von Marcus Federhoff, COO von Fleet-Hub

„Wie Telematik bei der Elektrifizierung des Fuhrparks unterstützen kann“ von Kai Wüstner, Geschäftsführer der Fleet Connect

„Bereit für die E-Mobilität? Chancen, Risiken und Rahmenbedingungen! Von Christian Kipf, Gebietsleiter der Deutschen Leasing.

Sie haben den test drive Leipzig verpasst?

Kein Problem: Insgesamt macht der firmenauto test drive noch in vier Städten Station. Nutzen Sie die Gelegenheit und melden sich an unter: