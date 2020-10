Wer in seiner Garage ein intelligentes Ladesystem installieren will, sollte nach Ansicht des ADAC einen Fachbetrieb für Auswahl und Installation der jeweiligen Anlage beauftragen. Getestet haben die Experten Systeme von ABL, KEBA, TMH und Webasto.

Verbesserungspotenzial sehen die Tester aber bei der Bedienung der Lademanager. So fehlte bei einigen der vier untersuchten Systeme eine intuitive Anzeige, welches Fahrzeug gerade wieviel Strom bekommt. Die LED-Blinksignale der einzelnen Anschlüsse waren teils ohne Bedienungsanleitung nicht zu entschlüsseln. Der Automobilclub fordert die Hersteller zu einer Vereinheitlichung auf.

Der ADAC hat Lastmanagement-Systeme getestet. Das Ergebnis überzeugt. Lastmanagement-Systeme zum gleichzeitigen Laden mehrerer Elektroautos in Parkhäusern oder Tiefgaragen funktionieren zuverlässig. Im Test verteilten die vernetzten Wallboxen die zur Verfügung stehende Leistung gerecht auf mehrere Elektroautos und stiegen auch bei Störungen oder Fehlern nicht dauerhaft aus.

Sollen viele Elektroautos gleichzeitig geladen werden, kann das Stromnetz eines Gebäudes an seine Grenzen kommen. Lastmanagement-Systeme schaffen zuverlässig Erleichterung, wie ein Test zeigt.

