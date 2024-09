Test Kia EV9 Der E-Bus unter den SUV

Der Kia EV9 ist ein SUV mit busartigen Abmessungen, viel Anhängelast und außerdem sehr praktisch. Der Testbericht mit großer Bildergalerie verrät, was sonst noch in ihm steckt.

Kia denkt die Elektromobilität größer als die Konkurrenz. Das aktuelle Batterie-Flaggschiff der Koreaner ist nicht nur über fünf Meter lang, sondern auch technisch eine Wucht. "Für Europa könnte das ein bisschen viel sein", denkt man beim Anblick des EV9 zunächst. Weiß am Ende aber gerade die Über-Größe zu schätzen.

EV9 fällt nicht nur durch seine schiere Größe auf

Es sind gar nicht allein die Dimensionen, die den EV9 auf deutschen Straßen und Parkplätzen auffallen lassen. Mindestens genauso Aufmerksamkeit heischend ist das futuristisch-kantige Design. Der wuchtige Kühler mit den schmalen Scheinwerferschlitzen, die glatten Seitenflächen mit den versenkten Türgriffen und das senkrecht stehende Heck schlagen eine Brücke zwischen alten amerikanischen Familiengeländewagen und dem Raumschiff-Styling aus modernen Science-Fiction-Filmen. Im All braucht es halt keine Aerodynamik.

Kia EV9 kommt mit mindestens sechs Sitze

Weil der rechte Winkel aber trotz aller Nachteile beim Luftwiderstand selbst im Auto noch immer das optimale Maß für menschliche Aufenthaltsräume ist, geht es im Inneren des Crossovers außergewöhnlich geräumig zu. Sechs Sitze sind mindestens an Bord, alternativ ist ein Siebensitzer zu haben, bei dem die beiden Einzelsessel in Reihe zwei durch eine Dreierbank ersetzt werden. Die komfortablere Wahl ist aber die erstgenannte. Nicht nur, weil die alleinstehenden Sitze mehr persönlichen Freiraum bieten, sondern auch weil man zwischen ihnen hindurch leichter in Reihe drei kommt. Alternativ erfolgt der Einstieg durch das Umklappen der Sitzlehnen in Reihe zwei, was aber beim anschließenden Zwängen deutlich mehr Gelenkigkeit verlangt. Zudem sind die Einzelsitze um 180 Grad drehbar, was eine Vier-Sitzgruppe schafft, die mangels Knieraum aber allenfalls für Kinder sinnvoll nutzbar ist.

Foto: Kia Im Cockpit finden sich teils einfache Materialien, die Gestaltung ist aber gefällig.



Im Vergleich verfügt EV9 über bestes Platzangebot

Wer das komplette Gestühl in die richtigen Dimensionen rückt, kann aber auch mit fünf Erwachsenen einigermaßen bequem sitzen, wenn man sich in Reihe drei ein wenig quer platziert. Für einen sechsten würde es dann aber auf Dauer zu eng. Trotzdem: Im Vergleich mit fast allen anderen Sechs- oder Siebensitzer-SUVs auf dem Pkw-Markt bietet der Kia das tauglichste Platzangebot. Für Gepäck ist bei voller Bestuhlung dann allerdings nicht mehr sehr viel Raum – 333 Liter reichen aber immer noch für einen größeren Wocheneinkauf. Kia hat hier klar auf die Passagiere hin optimiert, die sich hier wie in der sprichwörtlichen Lounge vorkommen.

Anhängelast mit 2.500 Kilogramm

Wer alle Sitze einklappt – was im Falle der dritten Reihe elektrisch und sehr elegant funktioniert -, kann fast zwei Kubikmeter Stauraum nutzen. Dazu gibt es unter der vorderen Haube noch einen recht großen Frunk, der neben Warndreieck und Verbandskaten auch einen kleinen Koffer oder das Ladekabel fasst. Optional ist außerdem eine Anhängerkupplung zu haben – bis zu 2.500 Kilogramm dürfen an den Haken. Einen besseren Transporter gibt es in Europa außerhalb des echten Transporter-Segments nicht.

Wenn die Außenmaße des EV9 zum Problem werden

Die Kehrseite des üppigen Platzangebots ist die immense Größe des Kia. Nicht nur sind die 5,02 Meter Länge eigentlich zu viel für deutsche Innenstädte, die 2,24 Meter Breite mit Spiegeln machen die Fahrt in Parkhäuser und durch Autobahnbaustellen schwierig. Der Wendekreis fällt mit fast 13 Metern ebenfalls groß aus. Überraschenderweise stört das im Alltag aber wenig: Die kantige Karosserie und die hohe Sitzposition machen das Abschätzen von Entfernungen beim Rangieren einfach, mehrere Kameras leuchten die Umgebung restlos aus und übersehen kann den Kia beim manchmal langwierigen Wenden in mindestens drei bis fünf Zügen auch niemand. In der Autobahnbaustelle ist die ganz linke Spur in der Regel tabu, so dass man sich zwischen den Lkw einsortiert, ohne sich in dem übergroßen SUV jedoch besonders klein und verwundbar vorzukommen.

Foto: Kia Den EV9 gibt es mit sechs oder sieben Sitzen.



Komfortable Abstimmung

Dass sich der Kia so gar nicht durch die engen Lücken im Verkehr wuseln mag, stört nicht, hält er doch sowieso eher zum entspannten Fahren an. Die Verbindung aus niedrigem Schwerpunkt und komfortabler Abstimmung lässt den Crossover sanft wankend dahingleiten wie ein Boot bei entspanntem Seegang. Sportlich ist das sicher nicht, aber auch alles andere als schaukelig oder unpräzise. Erstaunlich, wie das eher simpel konstruierte Fahrwerk des Koreaners schlechte Straßen genauso gut absolviert wie bügelglatte Autobahnetappen. Ein Luftfahrwerk oder auch nur elektronisch geregelte Dämpfer vermisst man hier auf jeden Fall nicht. Auch bei der Antriebskraft bleiben keine Wünsche offen. In der Top-Variante arbeitet ein 385 PS starkes Motoren-Duo, das die mehr als 2,5 Tonnen schwere Fuhre elektro-typisch so gleichmäßig wie vehement nach vorne zieht. Und zwar mehrere 100 Kilometer weit.

Realistisch sind Reichweiten von rund 400 Kilometern

Der Verbrauch des Allraders pendelt je nach Fahrweise und Außenbedingungen im Mix aller Straßenarten großräumig um die 20-kWh-Marke und geht damit für ein derart massiges Auto in Ordnung. Allerdings gilt auch: Bei dauerhafter Autobahnfahrt muss man aufgrund der großen Stirnfläche noch mal gut 5 kWh drauflegen, wer schneller als Richtgeschwindigkeit fährt, kommt locker in die Nähe der 30 kWh und darüber hinaus. Die Normreichweite gibt Kia mit 505 Kilometern an, realistisch sind bei einem zurückhaltenden Fahrstil Mix-Werte von rund 400 Kilometern. Das reicht für den Alltag der meisten Nutzer locker aus. Werden die Strecken länger, profitiert der EV9 von seinem 800-Volt-Batteriesystem und der hohen Ladeleistung. Theoretisch sind am DC-Anschluss 240 kW möglich, in der Praxis haben sich meist Werte um die 200 kW ergeben, die dann aber über ein großes Füllstands-Band anliegen. Wer einmal auf Toilette geht und nicht zu eilig zurückschlendert, hat schon wieder rund 200 Kilometer mehr auf der Reichweiten-Uhr. Mithalten kann da aktuell selbst im Premium-Segment kaum jemand.

Basisvariante des Kia EV9 kostet 60.924 Euro

Mindestens 60.924 Euro (alle Preise netto) kostet der Kia EV9 in der Basis, 3.361 Euro mehr in der Top-Variante mit Allradtechnik. Das ist viel Geld – aber eben auch für viel Auto. Konkurrenten wie Volvo EX90 oder Tesla Model Y sind noch einmal 8.403 Euro bis 25.210 Euro teurer. Damit der so gesehen faire Preis möglich ist, hat Kia an der ein oder anderen Stelle gespart. Wie beim Fahrwerk fällt das aber kaum ins Gewicht: So ist das Cockpit zwar zu großen Teilen aus Hartplastik montiert. Weil das Design aber modern und reduziert ist, fällt das nicht unangenehm auf. Auch mit Zugeständnissen wie der schlecht belüfteten Handy-Ladeschale (Überhitzungsgefahr im Sommer) oder dem ungünstig platzierten Klima-Bedienbildschirm (im toten Winkel hinter dem Lenkkranz) kann man unterhalb der Premiumklasse leben.

Foto: Kia Es gibt kaum eine Transportaufgabe, die der Crossover nicht erfüllt.



Kia EV9 geht eher in Richtung VW ID.Buzz

Und zu groß kommt einem der Kia nach einigen Tagen Testfahrt auch nicht mehr vor: Wer den EV9 zu massig findet, legt vielleicht einfach den falschen Maßstab an. Denn der Korea-Koloss ist weniger eine Alternative zum normalen Pkw oder Crossover als vielmehr zu Modellen wie dem VW ID.Buzz. Eine Großraumlimousine im Crossover-Kleid also, garniert mit viel Pkw-Komfort. Dann relativiert sich auch der hohe Preis des Koreaners.

Kia EV9 -AWD GT-Line Technische Daten

Fünftüriges SUV der oberen Mittelklasse mit sechs oder sieben Sitzen, Länge: 5,01 Meter, Breite 1,98 Meter (2,26 Meter inkl. Außenspiegel), Höhe: 1,76 Meter, Radstand: 3,10 Meter, Kofferraum-Volumen: 333 - 2.393 Liter, Frunk: 90 Liter (2WD) bzw. 52 Liter (4WD), Anhängelast: 2.500 kg

Je ein Elektromotor vorne und hinten, 385 PS, maximales Drehmoment 700 Nm, Allradantrieb, Batterie-Kapazität 99,8 kWh, Ladeleistung bis 240 kW, Ladedauer von 10 auf 80 Prozent: 24 Minuten, Reichweite: 505 km, Vmax: 200 km/h. 0 – 100 km/h: 5,3 Sekunden, Verbrauch nach WLTP: 22,3 kWh/100 km. CO2-Emission: 0 g/km, Testverbrauch: 24,8 kWh/100 km, Preis: ab 64.277 Euro (GT-Line: ab 69.227 Euro)

Kia EV9 - Kurzcharakteristik

Warum: SUV-Fahren mit gutem Gewissen; Warum nicht: Hoher Preis, kleine Garage; Was sonst: Mercedes EQS SUV, Lotus Eletre, Tesla Model X