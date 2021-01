Hienz soll ab 15. Januar 2021 als CEO und Vorsitzender des Management-Teams die Geschäfte von The Mobility House leiten. Gründer Thomas Raffeiner will sich künftig stärker auf die strategische Entwicklung des Unternehmens konzentrieren. Darüber hinaus kommt er seiner Funktion als Delegierter des Verwaltungsrats nach und bleibt damit, gemäß dem Schweizer Obligationenrecht, sowohl Mitglied des Verwaltungsrats als auch der Geschäftsleitung.

Vor seiner Tätigkeit bei The Mobility House war Hienz viele Jahre in diversen Executive-Funktionen in der deutschen und europäischen Energiewirtschaft tätig, zuletzt als CEO bei Eon. Im Juni 2019 kam Robert Hienz als COO zu The Mobility House. Er soll nun die zwei etablierten Geschäftsbereiche noch stärker auf die jeweiligen Märkte und Kunden einstellen. Das betreffe zum einen die Rolle von The Mobility House als Anbieter von Ladelösungen für Elektroautos, samt Planung, Aufbau und Betrieb von intelligenten Ladelösungen für Geschäfts- und Privatkunden. Außerden wolle er das Unternehmens weiter zu einer Technologieplattform zwischen Elektrofahrzeugen und Energiewirtschaft ausbauen.