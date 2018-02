TomTom Telematics hat eine neue Produktreihe vorgestellt. Diese soll es Logistik-, Transport- sowie Dienstleistungsunternehmen ermöglichen, Fuhrparks und Fahrzeuge schneller, übersichtlicher und effizienter zu managen. Dazu hat das Unternehmen die Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung Webfleet vollständigen überarbeitet. Neben einerneuen Benutzeroberfläche mit erweiterten Anpassungsfunktionen enthält das System neue Funktionen. Im Zusammenspiel mit den neuen Pro Driver Terminals soll die Lösung mit Routing-, Navigations- und Verkehrsinformationen helfen, Fahrzeuge und Aufträge besser zu koordinieren. So ermögliche eine Funktion, festgelegte Routen vorzuplanen. Eine größere Auswahl an Kriterien stelle sicher, dass die Fahrer festgelegte Routen befolgen oder bestimmte Orte meiden. Fahrern können diese Strecken anschließend mit den neuen TomTom Pro 5350/7350 Driver Terminals direkt zugewiesen werden. Dies sei speziell für Branchen wichtig, in denen Routen fest vorgegeben sind, wie etwa in der Abfallwirtschaft – oder um Unfallschwerpunkte zu vermeiden.

Die Karten und Reports des neuen Webfleet lassen sich laut TomTom besser an die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Nutzer anpassen. Zudem wurde die Benutzeroberfläche für Tablets optimiert, was flexibles Arbeiten unterstütze, indem es Zugriff auf den Fuhrpark auf jedem Bildschirm und an jedem Ort erlaubt. Webfleet läuft in 60 Ländern in 13 Sprachen. Die neuen TomTom Pro Driver Terminals sind ab sofort in Europa, Australien, Neuseeland und Südafrika erhältlich – ab April 2018 darüber hinaus in den Vereinigten Staaten, Kanada, Chile und Mexiko.