Deutscher Flottenmarkt im Plus

Flottenmarkt April 2019 Deutscher Flottenmarkt im Plus

Die meistverkauften kleinen SUV in Firmenflotten finden Sie in unserer Bildergalerie .

Welches Modell der Bestseller im Segment ist, sehen Sie in der Bildergalerie.

Kaufen Unternehmen überhaupt noch Diesel in dieser Fahrzeugklasse? Schon, aber immer seltener. Unter den meistverkauften kleinen SUV dominieren längst sparsame Benziner als Antrieb der Wahl im Firmenwagen. Wohl auch, weil die hochbeinigen Minis eher als User-Chooser-­Fahrzeuge und im Poolbetrieb als auf Langstrecken eingesetzt werden. Das gilt selbst für die Modelle des Marktführers. Beim VW T-Roc treibt nicht mehr ein TDI, sondern der 1.5 TSI die meisten geschäftlich zugelassenen Modelle an. Wen wundert’s? Kleine SUV mit einem sparsamen Benziner unter der Haube verbrauchen selbst nach der neuen WLTP-Norm weniger als 5,0 Liter und bleiben unter 130 g CO2.

SUV sind auch in Flotten immer beliebter. Damit der Fuhrparkentscheider zustimmt, wählen viele Dienstwagenfahrer kleine SUV mit geringem Spritverbrauch. Die meistverkauften Firmen-Modelle im Überblick.

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten kleinen SUV

Who is Who Pkw