Weltweiter Elektroauto-Markt Wo sich E-Autos am besten verkaufen

Pkw-Neuzulassungen in Europa Der Absturz des Diesels

Die meistverkauften Kleinwagen finden Sie oben in der Fotoshow.

Opel Corsa 1.4 (131 g CO2) und ­Hyundai i20 1.2 (132 g CO2) dürften es schwer haben, einen Platz in Fuhrparks mit strengen CO2-Grenzen zu ergattern. Die setzen lieber auf Hybride wie den Toyota Yaris (3,3 l S/75 g).

Der noch recht junge Ford Fiesta (Modellwechsel im Juli 2017) kommt bei Unternehmen immer besser an, schiebt sich auf den zweiten Platz vor. Gerade im preissensiblen Markt der Klein­wagen trumpft er mit seinem niedrigen Listenpreis und den geringen Wartungskosten. Der hohe Verbrauch des Fiesta 1.1 (5,3 l S) fällt dadurch nicht mehr ins Gewicht, ärgert lediglich umweltbewusste Fuhrparkleiter.

Bei Kleinwagen spielt der Diesel selbst im Flottengeschäft eine untergeordnete Rolle. In die Top Ten der meistverkauften Modelle schafft es nur der VW Polo 1.6 TDI, der dort aber gleich den ersten Rang belegt – und das, obwohl der Selbstzünder deutlich teurer als die Benzinerkonkurrenz ist und noch nicht einmal Euro 6d-Temp einhält.

Pflegedienste, City-Kuriere und viele weitere Flotten setzen auf Kleinwagen. Welche die beliebtesten Modelle sind, sehen Sie in der Bildergalerie.

Platz 10: Hyundai i20 (Vorjahr: nicht in den Top 10). Beliebtester Motor in Firmenfuhrparks: 1.2 mit 84 PS.

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten Kleinwagen

