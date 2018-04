Die Plätze eins und zwei der meistverkauften Kompaktwagen scheinen wie in Stein gemeißelt: Der Skoda Octavia Combi belegt seit Jahren den zweiten Rang und der VW Golf Variant hockt unantastbar auf seinem Thron. Da die beiden erst im vergangenen Jahr ein Facelift bekamen, dürfte ihnen die Spitze auch keiner so schnell streitig machen. Denn außer der Mercedes A-Klasse ist in nächster Zeit auch keine Modellneuheit zu erwarten. Das dürfte der noch dynamischer ausschauenden dritten Generation der A-Klasse neuen Schwung bei den Verkaufszahlen verleihen.

Weil sie aber kaum günstiger werden wird, bleiben kostenbewusste Fuhrparkleiter weiterhin dem Topseller aus Wolfsburg treu. Außer dem Opel Astra ist keiner günstiger im Unterhalt als der Golf. Dass der Opel ein richtiges Schnäppchen ist, hat sich aber kaum herumgesprochen. 2017 musste er dem Auslaufmodell Ford Focus das Treppchen überlassen. Im Sommer steht auch beim Focus ein Modellwechsel an.

Die meistverkauften Kompaktwagen in Firmenflotten finden Sie in unserer Bildergalerie.