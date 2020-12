E-Mobilität in Deutschland

E-Mobilität in Deutschland Langer Weg zum Marktführer

CO2-Emissionen in Europa

CO2-Emissionen in Europa Firmenwagen sind die saubersten Autos

Das Segment der kleinen Cityflitzer befindet sich im Umbruch und die Elektrifizierung bringt Schwung in den Markt Smart, VW e-Up, Skoda Citigo iV fahren elektrisch vor, wenngleich einige von Unternehmen noch immer lieber als Benziner gekauft werden - sofern vorhanden.

Pflegedienste, Pizzaboten, Postdienste, sie alle stehen auf die kleinen Stadtflitzer. Die Übersicht sagt, welche Modelle in Fuhrparks am besten ankommen.

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten Minicars

