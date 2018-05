Deutschland ist Cabrio-Land: Kaum eine andere Nation ist so versessen auf Cabriolets. 20.000 offene Neuwagen sind in den ersten drei Monaten 2018 hierzulande zugelassen worden. Jetzt passt auch das Wetter dazu. Die Cabrio-Saison hat begonnen: Was gibt es auch Schöneres, als sich an einem warmen Sonnentag den Kopf durch ein frisches Lüftchen abzukühlen? Doch welches Cabrio ist unser Liebling? Die Bilderstrecke zeigt die meistverkauften Cabrios.