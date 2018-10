Man sollte glauben, dass bei großen SUV Leistung satt gefragt sei. Schließlich werden die Dickschiffe vorwiegend von Mitarbeitern in gehobenen Positionen oder der Firmenleitung gefahren – und da kommt es bekanntlich nicht so darauf an. Laut der Marktanalyse von Dataforce ist dem aber nicht immer so. Der Porsche Cayenne beispielsweise ist mit bis zu 550 PS unter der Haube zu bekommen. Was wird am häufigsten bestellt? Der Basis-Benziner mit 340 PS. Mal sehen, ob’s dabei bleibt, nachdem nun der 462 PS starke Plug-in-Hybrid erhältlich ist. Auch beim Range Rover sowie dessen Sport-Ableger begnügen sich die Firmenkunden mit dem Sechszylinder. Anders sieht’s beim Audi Q7 aus. Da greifen die Firmenkunden am liebsten zum 435 PS starken SQ7 mit acht Zylindern. Erstaunlicherweise sind die Steckdosenmodelle in dieser Klasse nicht gefragt. Ein sparsamer Diesel, so die Erkenntnis der Firmenkunden, rechnet sich eben doch mehr.