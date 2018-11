Schmutzige Diesel landen in Polen

Da immer mehr SUV die Position der großen Vans einnehmen, werden viele Modelle ohne Nachfolger eingestellt. So ist kein neuer Ford Galaxy in Sicht, und auch Opel hat den Zafira schon lange nicht mehr überarbeitet. Bei den Kleinbussen gibt es hingegen Bewegung. Der Ford Transit Custom wurde vor Kurzem modellgepflegt, und auch der Peugeot Traveller ist noch nicht sehr lange auf dem Markt. Den Dauerbrenner VW Transporter gibt es ab nächstem Jahr auch mit Elektroantrieb, und die komplett neue Generation in Form des T7 steht ebenfalls vor der Tür. Auch die nächste Generation wird mit Dieselmotoren kommen.

Dieseldiskussionen hin oder her: Unter den zehn meistverkauften großen Vans finden sich ausschließlich Selbstzünder. Die praktische Gattung ist schlicht so groß, dass nur sie für effizienten ­Vortrieb sorgen. Während Mercedes V-Klasse und VW T6 nach wie vor nachgefragt werden, haben es VW Sharan und Ford S-Max eher schwer.

Wer häufig mit Kollegen unterwegs ist oder viel transportieren muss, ist mit einem großen Van gut bedient. Wir zeigen, welche Modelle am besten ankommen.

