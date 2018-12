Pflegedienste, Pizzaboten, Postdienste, sie alle stehen auf die kleinen Stadtflitzer. Die Übersicht sagt, welche Modelle in Fuhrparks am besten ankommen.

Minicars sind längst nicht mehr nur in der Hand von Pizza-Boten und Pflegediensten. Auch Banker und Immobilienmakler im feinen Anzug zwängen sich in die kleinen Blech­kugeln. So wuseln sie schneller durch verstopfte Innenstädte und finden leichter einen Parkplatz. Freiwillig von einer Mittelklasse auf eines der Zwer­gen­autos umsteigen, das ist ganz schön schwer. VW versüßt den Verzicht mit einer GTI-Variante des Up – ein bisschen Status muss eben sein. Der Dreizylinder mit einem Liter Hubraum leistet 115 PS. Auf freier Wildbahn flitzt der Knirps in 8,8 Sekunden von null auf 100. Das ist Ihnen zu prollig, Sie stehen auf SUV und Crossover? Dann wäre vielleicht der neue Kia Picanto X-Line mit 1,5 Zentimeter mehr Bodenfreiheit, Kunststoff-Beplankung und 16-Zoll-Alus der Richtige. Ach ja, den gibt es übrigens mit einem 100 PS starken Turbobenziner.

Es gibt aber auch einen echten Exoten unter den Minicars, ein Relikt vergangener Zeiten: den Fiat 500 1.3 Multijet. Der letzte Diesel dieser Klasse hält verbissen die Stellung, bis auch ihm die Dieseldiskussion irgendwann den Garaus macht. Ansonsten haben in der Klasse um Smart und Co. sparsame Benziner und Gas­motoren den Selbstzünder abgelöst. Kleine, aufgeladene Ottomotoren kommen gut mit den verhältnismäßig leichten Autos zurecht, gerade im Stadt­verkehr. Dort sind Praxisverbräuche unter sechs Litern problemlos machbar. Am sparsamsten, vor allem aber saubersten ist der Fuhrpark mit Elektroautos unterwegs. Aktuell bedienen allerdings lediglich Smart mit der EQ-Version des Fortwo sowie VW mit dem E-Up das Segment. Lange Lieferzeiten zeigen, wie begehrt die Stromer sind. Zu einem Platz unter den Top Ten der beliebtesten Firmenwagen reicht es aber noch nicht. Dort finden sich ausschließlich Modelle mit Benzinmotor.