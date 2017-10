Die Pick-ups der Ford F-Reihe könnten im laufenden Jahr in den exklusiven Millionärs-Club der Autowelt aufsteigen. In den ersten acht Monaten verkaufte sich der US-Truck laut den Marktbeobachtern von "Focus2Move" bereits 698.000 Mal. Sollte die Nachfrage bis Dezember anhalten, stünden zum Jahresende mehr als eine Million ausgelieferte Fahrzeuge in der Bilanz. Das war in einem Kalenderjahr zuvor lediglich Toyota Corolla, VW Golf und Ford Focus gelungen. Die drei klassischen Pkw sind allerdings Autos für den Weltmarkt, während die Ford F-Reihe nahezu ausschließlich in Nordamerika verkauft wird. In der Bestsellerliste der ersten acht Monate 2017 reicht es für die Ford F-Reihe zu Rang zwei. Welches Modell das meistverkaufte Auto weltweit ist und wie die deutschen Hersteller international abschneiden, sehen Sie in der Bilderstrecke.